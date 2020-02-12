В Архангельске на законодательном уровне запретили продажу снюсов

Законопроект, запрещающий продажу снюсов на территории Архангельской области, был принят во втором чтении 12 февраля на 14-й сессии областного Собрания депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законопроект о запрете никотиносодержащих смесей рассмотрели сегодня на сессии Архангельского областного Собрания депутатов. Парламентарии предложили ввести полный запрет на любые никотиновые смеси, любые препараты, в которые будет добавлен никотин. Ранее законопроект прошел общественные обсуждения и получил поддержку главы региона.

По словам законотворцев, штраф для граждан за реализацию никотиносодержащих смесей составит от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 10–20 тысяч рублей, для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей.

Накануне участники регионального отделения «Молодой гвардии» провели пикет в здании Добролюбовской библиотеки, где состоялась встреча с губернатором Игорем Орловым, на которой они потребовали запретить на законодательном уровне продажу снюсов.

«Я полностью поддерживаю инициативу и законопроект о запрете продажи этих снюсов. Наша молодежь не должна прививать себе никотиновую зависимость под влиянием каких-то модных тенденций. В нашем регионе созданы и продолжают создаваться условия для того, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом», — заявил молодогвардейцам Орлов.

Ранее председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», зампред областного собрания Александр Дятлов направил в адрес правительства РФ письмо с просьбой рассмотреть вопрос о запрете торговли смесями, содержащими никотин, на территории страны. Зампред подчеркнул, что особое опасение вызывает тот факт, что данный товар пользуется спросом среди подростков.

«Следует приравнять бестабачные никотиновые смеси к наркотическим веществам и дать соответствующие полномочия по борьбе с их оборотом антинаркотическому ведомству министерства внутренних дел», — заявил Дятлов.

По данным Роспотребнадзора Архангельской области, опасность данной продукции для человека обусловлена, прежде всего, содержанием в ней нейротоксина, которым является никотин. Данный продукт выпускают под видом карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом. Максимальная концентрация никотина, обнаруженная в никотиносодержащей продукции при исследованиях, составила 30 миллиграмм. Человек весом 50 килограммов смертельную дозу получит при употреблении шести-восьми пакетиков такого товара.