Рыжий «Иванушка» прошел ДНК-тест на отцовство после скандала с внебрачным сыном

Москва, 12 февраля. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прошел ДНК-тест на отцовство после того, как его помощница Леся Сазыкина заявила, что родила внебрачного сына от поп-звезды. Экспертиза подтвердила, что исполнитель не является отцом мальчика, рассказал адвокат рыжего «Иванушки» Александр Бенхин.

Юрист сообщил, что теперь Григорьев-Апполонов намерен подать иск к Сазыкиной в связи с ущербом чести, достоинства и деловой репутации певца. «Иванушка» хочет получить компенсацию в миллион рублей.

«Она оклеветала человека, и мы это квалифицировали как клевету, подготовили иск. Я торжественно вручил ей его прямо в эфире, чтобы потом не было, что она его не получила, заказное письмо или еще что-то», — отметил Бенхин.

По словам адвоката, заявившая о внебрачном ребенке помощница артиста является «злостной аферисткой». Юрист рассказал, что даже после ДНК-экспертизы Сазыкина продолжает называть мальчика сыном Григорьева-Апполонова.

«Она явно извлекает из этого себе дешевую популярность и хайп», — заявил Бенхин в комментарии Пятому каналу.

Адвокат подчеркнул, что скандал с внебрачным ребенком причинил моральные страдания артисту и помешал творческому процессу. Кроме того, Бенхин отмел подозрения в том, что вся эта история была придумана для привлечения внимания к Григорьеву-Апполонову.

«Он и так 25 лет <…> не сходит с афиш и заголовков СМИ», — подытожил юрист.

Напомним, ранее в интервью KP.RU Сазыкина рассказала, что тайно состояла в романтических отношениях с солистом «Иванушек». Они познакомились в 1997 году, когда девушке было 17 лет. Мальчику, которого Сазыкина назвала сыном поп-звезды, уже шесть лет.