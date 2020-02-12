В Госдуме сравнили Польшу с Зимбабве из-за расследования против «Северного потока — 2»

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) отправил запрос российскому «Газпрому» для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток — 2». Власти Польши могут «писать, собираться, тратить бумагу сколько угодно», но их действия никак не повлияют на строительство газопровода в Европе, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Известно, что российский газовый концерн еще в середине прошлого месяца получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом сведений и документов для проведения расследования.

Игорь Ананских объясняет, что все усилия польского органа с целью проведения расследования в отношения «Северного потока — 2» бессмысленны, и, кроме того, Польша не является участвующей в проекте стороной.

«В территориальные воды Польши газопровод никаким образом не заходит. Газопровод проходит по нейтральным территориям и в странах, с которыми есть все согласия. Поэтому вообще не понятны все эти разговоры и прыжки на месте наших польских товарищей, которые заняты этим расследованием, — заявил Ананских в интервью Федеральному агентству новостей. — Мне кажется, что история такова: они начали расследование, чтобы в мире не забывали про такое замечательное государство, как Польша».

Никаких последствий для «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку — 2» от каких-либо решений польского комитета не может быть, уверен собеседник ФАН.

«Это то же самое, если бы страна Зимбабве запросила эти документы и попросила сатисфакции по поводу проведения газопровода «Северный поток — 2», — заявил он.

При этом польская сторона понимает, что количество газа, идущего через их страну, с вводом в строй «Северного потока — 2» будет гораздо меньше, а следовательно, это уменьшит доход Варшавы от транзита, объясняет депутат.

«Поэтому все прыжки на месте со стороны польских товарищей ни к чему и ни о чем. Польские друзья могут писать, собираться и тратить бумагу сколько угодно, но это ни к чему не приведет», — добавил парламентарий.

Ранее антимонопольный орган Польши предъявил «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны фактом спонсирования строительства трубопровода. В ноябре прошлого года в ведомстве сообщили о решении оштрафовать одно из крупнейших энергетических предприятий Европы Engie на сумму около 45 млн долларов за непредоставление данных, необходимых для расследования.

Отметим, что, согласно отчету австрийской компании OMV, корпорация инвестировала в 2019 году в строительство газопровода «Северный поток — 2» 113 миллионов евро. 25 миллионов евро были направлены на реализацию проекта в четвертом квартале 2019 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, которые проложены по дну Балтийского моря между Россией и Германией, его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.