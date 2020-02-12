Эксперт Галкин назвал качества, необходимые космонавтам для полетов к Луне

Самое главное качество, необходимое астронавтам и космонавтам — это стрессоустойчивость, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что в марте начнет новый отбор в класс астронавтов. В будущем им предстоят полеты к Луне. Как стало известно, заявки будут оформляться со 2 по 31 марта 2020 года, после чего начнется отбор лучших кандидатов для участия в финальной подготовке и обучения профессии.

Основные требования NASA к будущим астронавтам — это наличие высшего образования в таких сферах, как инженерия, биология, физика, компьютерные технологии, математика, а также диплом об окончании летной школы или обучения в аспирантуре в области медицины. Как предполагают американские специалисты, отбор будет завершен к середине 2021 года, после чего успешные кандидаты начнут обучение.

«По завершении обучения новые астронавты смогут полететь на американских ракетах и созданных для пилотируемой программы НАСА кораблях, чтобы жить и работать на Международной космической станции… Они также смогут полететь на сверхмощной ракете SLS и корабле Orion, пристыковав его к лунной орбитальной станции Gateway, а затем обеспечить высадку человека на Луну», — говорят специалисты агентства.

В NASA предполагают, что уже к 2024 году американские астронавты вновь высадятся на поверхности Луны, а уже к 2028 году будут вестись работы по постоянному исследованию естественного спутника Земли. Также сообщается, что полученные в ходе работы данные помогут в деле отправки первых людей на Марс в середине 2030-х годов.

Однако далеко идущие планы американского аэрокосмического агентства не разделяет научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин. По его словам, если планы по разработке сверхтяжелой ракеты, космического корабля нового поколения и строительству окололунной станции еще похожи на реальность, то полет к Марсу до 2030 года — фантастика.

«Я не думаю, что американцы смогут в ближайшее время полететь к красной планете. Существует серьезная проблема с биологической защитой астронавтов от радиации, ее пока еще никто не придумал. Кстати, на этом направлении Россия находится впереди всей планеты, у нас отработано много разных методик и технологий защиты, но даже наши специалисты говорят, что пока способов безопасно добраться до Марса нет. В далеком будущем — да, но не к 2030 году», — заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Галкин уверен, что такой полет был бы возможен, если бы к Марсу отправился корабль, полностью построенный на орбите Земли с серьезным экранирующим покрытием, вроде свинца. Но на реализацию такого плана пока нет ни сил, ни средств, ни технологий. Тем не менее сейчас в NASA подняли очень важный вопрос — подготовка людей к будущим полетам.

«Но я бы рекомендовал и нашим специалистам, и американским во время отбора и подготовки обращать внимание на стрессоустойчивость кандидатов. Это самое главное качество, необходимое и астронавтам, и космонавтам. В космосе нельзя волноваться, нельзя паниковать и устраивать истерики, в противном случае все может закончиться трагедией. К сожалению, даже сейчас на станции МКС это случается с нашими американскими партнерами. Они там впадают в некую истерику, как было недавно с туалетом. На их сегменте МКС засорился туалет, и приходилось ходить к нам, но у нас-то все, может быть, не столь комфортно, как у них, зато работает. Тем не менее это вызвало у астронавтов NASA очень много негодования, вплоть до криков и истерик. Некоторые требовали даже возврата на Землю», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в настоящее время в NASA работают 48 астронавтов. Последний отбор проводился в 2017 году и стал рекордным, тогда заявки на участие в нем подали более 18 тысяч человек. Из них были отобраны 13 человек, подготовка которых завершилась в январе 2020 года.