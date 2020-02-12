Пользователи Instagram раскритиковали «омолодившуюся» Машу Распутину за меха

Москва, 12 февраля. Известная советская и российская поп-певица Маша Распутина выложила в Instagram несколько портретных фотографий, на которых можно заметить некую неестественность лица.

Многие интернет-пользователи списали это на последствия постоянных подтяжек и пластических операций. Попытки 55-летней артистки омолодиться пришлись по нраву далеко не всем.

«Лицо скоро треснет уже. Остановитесь!», «Страшилка!», — пишут в комментариях.

При этом некоторых смутило даже не само лицо певицы, а ее имидж. Для фотосессии звезда эстрады облачилась в меховую шубу и шапку.

«Маша, уберите эти меха. Без них на вас приятнее смотреть. Для шуб и шапок есть витрины магазинов», «Меха — это совершенно не модно, не этично и не гуманно. Хоть убейте, но это пошло», — негодуют подписчики.

О том, что Распутина злоупотребляет хирургическими средствами — уже давно ни для кого не секрет. По словам косметолога Марты Орловой, певица перенесла множество операций по изменению носа и постоянно меняет филлеры — инъекционный препарат, который используется для коррекции контура лица.

Ранее Распутина рассказала, что действительно прибегала к помощи пластических хирургов. Она уточнила, что все женщины рано или поздно к этому приходят. Исполнительница заявила: те дамы, которые утверждают, что просто «намазались» кремом, откровенно лгут.