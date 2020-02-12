США назвали расстрел сирийцев в Камышлы «самообороной»

Вашингтон, 12 февраля. Американские военные открыли огонь по жителям сирийского города Камышлы. Коалиционные силы, комментируя инцидент, объяснили расстрел сирийцев «самообороной».

В заявлении Международной коалиции во главе с США, которая находится в Сирии незаконно, говорится, что инцидент произошел во время патрулирования местности. На блокпосту вблизи Камышлы колонну американских военных встретили недовольные местные жители.

«После предупреждений американской стороной о недопустимости эскалации конфликта неизвестный открыл огонь по американским военным, в результате чего американские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь «в целях самообороны», ― говорится в сообщении коалиции.

Столкновение местных жителей с американским патрулем произошло в среду в провинции Хасака. В результате инцидента погиб один мирный житель, сообщает telegram-канал «Рыбарь». Американский автомобиль получил повреждения и не смог самостоятельно покинуть место инцидента.