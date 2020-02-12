Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Москва, 12 февраля. Олимпийская чемпионка сочинских Игр-2014 по фигурному катанию Ксения Столбова, выступающая в парном катании, объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания России.

По словам 28-летней спортсменки, в среду она заполнила все необходимые документы в ФФКР о выводе из состава национальной команды и завершении спортивной карьеры.

Столбова поблагодарила своих тренеров и болельщиков, которые помогали ей в течение всего карьерного пути.

«Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», — говорится на сайте федерации.

Напомним, в тандеме с Федором Климовым Столбова завоевала золото Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Кроме того, фигуристка является серебряным призером первенства мира 2014 года и чемпионкой Универсиады-2013.

В 2018 году Столбова начала кататься с Андреем Новоселовым. В нынешнем сезоне пара выступила на этапе Гран-при в России, но не попался в тройку лучших. Первенство страны текущего года тандем пропустил по причине травмы партнера.