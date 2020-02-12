НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией

Брюссель, 12 февраля. Североатлантический альянс хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией, для чего нужно разрабатывать меры контроля в отношении ракет нового поколения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В среду он принял участие во встрече министров обороны стран — членов военно-политического блока. По словам Столтенберга, работа над новыми мерами контроля над вооружениями — это план действий Альянса после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это соглашение было расторгнуто по инициативе США 2 августа 2019 года. Вашингтон вышел из договора, бездоказательно обвинив Россию в якобы нарушении его условий. При том, что отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены именно за Штатами.

После прекращения действия соглашения президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Описанную инициативу он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

Столтенберг ранее объявил, что разрушение ДРСМД свидетельствует о «силе Альянса». По мнению генсека, заключается она в том, что члены военно-политического блока смогли прийти к согласию и возложить вину за разрушение соглашения на Россию.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Столтенберг своими словами лишний раз подтвердил, что мозг НАТО мертв, осталась только сила, которая без ума все разрушает.