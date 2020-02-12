Кедми назвал Украину «большим Гуляйполем», стоящим Европе поперек горла

Ереван, 12 февраля. Недееспособная Украина уже давно не интересна Европе, кроме того, Евросоюз и США уже стремятся решать вопросы мировой повестки совместно с Россией. Об этом в эфире радио «Аврора» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Он раскритиковал Украину как государственное образование, назвав ее «большим Гуляйполем», и заявил, что представить более «позорное и примитивное» руководство для страны, чем украинское, сложно.

«Даже у Скоропадского в свое время были более достойные люди, чем это, найденное непонятно на каких политических помойках, руководство… Украина недееспособна вообще. И какие-либо политические действия там могут быть только при поддержке Запада», — заявил представитель Израиля.

По словам Кедми, западные силы, которые в свое время заварили «эту кашу, эту майдановскую авантюру», частично уже сошли с политической арены или продолжают этот процесс. Кроме того, в настоящее время имеют совершенно другие приоритеты.

«Европе Украина уже поперек горла. Вкладывать деньги в Украину никто не собирается… Тенденции и в мире, и в США таковы: давайте решать мировые проблемы, европейские проблемы только в союзе с Россией. Это не оставляет любому украинскому руководству, вне зависимости от степени его бездарности и никчемности, права на какие-то свободные действия. Договариваться Европа будет с Россией, и это отразится на положении Украины», — добавил израильский эксперт.

Недавно руководство ЕС завершило процесс подготовки правил, ужесточающих условия вступления в альянс. Киевские политологи обсудили новшества, которые должны быть утверждены на очередном саммите европейского объединения в Брюсселе, и пришли к выводу, что обновленный порядок членства делает его еще более недосягаемым для Украины, чем прежде.