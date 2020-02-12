Конфликтолог заявил, что власти РФ должны блокировать рассылки провокаторов в соцсетях

Москва, 12 февраля. Массовые беспорядки в Казахстане свидетельствуют о том, что государство должно оперативно реагировать на подобные провокации. Об этом заявил глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана вспыхнули массовые беспорядки, причиной которых стал дорожный конфликт. В результате столкновений погибли 10 человек, около 50 участников беспорядков были задержаны правоохранителями. В ходе беспорядков были повреждены 25 частных жилых домов, а также более 30 коммерческих строений и 40 автомобилей. При этом в МВД Казахстана отметили, что провокаторы пытались использовать данный инцидент для разжигания межнациональной розни.

Конфликтолог Олег Иванов отметил, что во многих странах провокаторы используют социальные сети для организации беспорядков, поэтому власти должны оперативно реагировать и пресекать подобные инциденты.

«Это мы проходили в ходе «арабской весны» и на Украине. Здесь государство должно реагировать на вызовы само оперативно», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что власти должны действовать на опережение, анализируя текущую ситуацию. Необходимо блокировать страницы пользователей и профили групп в социальных сетях, что позволит предупредить массовые беспорядки, передает «ПолитЭксперт».

«Смотреть за тем, какие и где действия планируют провести через социальные сети или группы и выходить с блокированием конкретных групп, предупреждая массовые беспорядки. Необходимо предпринимать меры», — отметил Иванов.

Эксперт выразил уверенность, что власти России должны обратить внимание на инцидент в Казахстане, сделав соответствующие выводы. По его словам, необходимо учитывать и использовать данный опыт, чтобы не допустить подобных провокаций в России.

Летом 2019 года в российской столице прошли незаконные митинги, которые были спровоцированы иностранными спецслужбами. Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в России. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.