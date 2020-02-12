Эксперт по безопасности назвал версии, как у Свиридова в зале суда оказался пистолет

Москва, 12 февраля. Российский эксперт по комплексной безопасности Андрей Павлов назвал два варианта того, почему могло оказаться оружие в руках экс-главы управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова, которому в среду в столице был вынесен приговор по делу о вымогательстве.

Представитель Союза предприятий безопасности «Русская охрана» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал серьезный инцидент, случившийся в Чертановском районном суде Москвы.

«Пока что можно только предполагать, — признался он. — Мы не знаем, как там был организован проход посетителей. Есть ли рамка (металлодетектор), есть ли сотрудник (охраны), и исправная ли, рабочая, там была рамка именно сегодня?»

Эксперт отметил, что одна из версий того, как у обвиняемого мог оказаться в зале суда пистолет (как сообщается, наградной), это предыдущие «тренировки».

«Ранее человек просто брал с собой некий металлический имитатор, например, гантель. Носил и проверял — ничего не срабатывает, никто не реагирует, — предположил Павлов. — И в следующий раз он уже взял пистолет. Или ему просунули его уже в решетку — кто-то из посетителей. Это второй вариант».

По словам собеседника ФАН, Свиридову, видимо, нужно было таким образом показать свое несогласие с вынесенным вердиктом. Особенно учитывая то, что он был неизлечимо болен раком.

«Человек же ясно представлял и прекрасно понимал, в каких условиях будет умирать в тюрьме, — сказал эксперт по безопасности. — Лучше вот так было, образно выражаясь, плюнуть в лицо своим гонителям, чем корчиться от боли где-нибудь в больнице в Бутырке».

Корреспондент ФАН также позвонил пресс-секретарю Чертановского суда города Москвы Наталье Орешниковой. Та, в свою очередь, ограничилась всего несколькими фразами: «Пока мы все заняты, сами даем объяснения. Так что, извините, говорить не могу».

12 февраля бывшему высокопоставленному сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний Виктору Свиридову был вынесен приговор по делу о вымогательстве. Его обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у экс-заместителя директора той же ФСИН Александра Сапожникова.

Свиридов получил три года лишения свободы, после чего покончил с собой. У него была четвертая стадия онкологического заболевания, и он настаивал на своей невиновности.