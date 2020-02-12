Вирус ящера поможет ученым разработать эффективное лекарство от рака

Москва, 12 февраля. Вирус ящура может помочь в создании эффективного средства для лечения рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли британские исследователи, когда выделили из вируса специфический белок, способный взаимодействовать со злокачественными клетками.

Ученые из Лондонского университета говорят, что вирус ящура оказался неожиданным союзником в терапии одного из самых смертоносных онкологических заболеваний. Отмечается, что белок, выделенный из вируса, продемонстрировал отличные результаты в уничтожении раковых клеток. Лабораторные исследования проводились на грызунах, передает Planet Today.

«Если разработать комбинированное лечение на основе белка вируса ящура и уже доказавших свою эффективность средств для химиотерапии, то можно бороться с раком поджелудочной железы на новом уровне результативности», — заявил один из авторов исследования Джон Маршалл.

Исследователи, открывшие новый метод терапии рака поджелудочной железы, намерены продолжить работу с выделенным из вируса белком. Клиническое тестирование будет проведено только в том случае, если ученые подтвердят безопасность метода. Когда новая технология дойдет до широкой клинической практики — не уточняется.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора советуют вести здоровый образ жизни и проходить регулярные обследования для того, чтобы уберечься от рака. Кроме того, они посоветовали быть активными, есть достаточно фруктов и овощей и высыпаться. Специалисты разработали специальную памятку и опубликовали ее на своем сайте, передает телеканал «360».