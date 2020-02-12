Милонов призвал навести порядок в соцсетях, регулярно оскорбляющих власть

Москва, 12 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал создать механизм, который позволил бы отслеживать информацию в соцсетях и защитить пользователей от негативного воздействия.

По его словам, в настоящее время кто угодно может опубликовать любой очерняющий власть недостоверный пост, а пользователи примут это за чистую монету.

«Нужно выработать механизм, который позволит не допускать превращение социальных сетей в некую помойку, где любые слухи, сплетни и абсолютно клеветническая и лживая информация подается под видом правды. В соцсетях давно нужно навести порядок», — пояснил депутат в разговоре с порталом New Inform.

По информации Общественной палаты, с декабря 2019 года по январь 2020 в Instagram, Facebook, Twitter и «ВКонтакте» было выявлено 699 ссылок на материалы, в которых высказывается неуважение к власти, госсимволам и обществу.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что чаще всего речь идет об откровенно оскорбительных публикациях. Особенно в этом плане отличаются зарубежные платформы (Twitter, Facebook, Google), которые уже давно превратились из средства общения в инструмент западных спецслужб по добыче персональных данных и формированию общественного мнения.

Напомним, что ранее Роскомнадзор завел административное производство против Facebook и Twitter, которые в обозначенный срок не предоставили отчет о локализации. Отказ от локализации, согласно российскому законодательству, грозит многомиллионным штрафом. В случае первого нарушения с юрлиц может быть взыскано до 6 млн рублей, в случае повторного — от 6 до 18 млн рублей. Уже назначены судебные слушания, они состоятся 13 февраля в Таганском суде Москвы.