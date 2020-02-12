Маркелов рассказал, как Польша пытается «вставить пять копеек» в политику Запада против РФ

Москва, 12 февраля. Представители российской дипломатической миссии в Германии возмутились статьей посла Польши Анджея Пшилебского, обвинившего Советский Союз наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны.

По словам директора компании «Маркком», политтехнолога и политолога Сергея Маркелова, Запад усилил информационную кампанию против России.

Он объяснил, что в современном мире искажение истории является неизбежным следствием сильной политизированности мировой политики. Как пишет издание «Слово и дело», эксперт уточнил, что вопрос Второй мировой войны для РФ является очень важным, особенно он актуален в преддверии 75-летия Победы.

При этом специалист объяснил, почему Польша выступает с необоснованными и агрессивными обвинениями против Москвы. По мнению Маркелова, мотивами Варшавы являются «несостоятельность польской нации» и желание привнести свою лепту в общую западную антироссийскую политику.

«Полякам сейчас нужно переписывать историю — они не состоялись как нация в современном мире, она только формируется. Польша еще только переписывает свою историю, поэтому ей важно переписать ее в сторону, где ей будет удобна та версия Второй мировой войны, которая удобна сегодня западному миру», — уточнил эксперт.

Он добавил, что Польша пытается «вставить пять копеек» в политику Запада против РФ.

Напомним, в российском посольстве в Берлине заявили, что слова Пшилебского о «наибольшей выгоде» СССР «окончания войны» против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха можно считать примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории.

Слова Пшилебского были процитированы в газете Märkische Oderzeitung. В публикации 8 февраля, которая называется «Война началась не в 1941-м», польский политик заявил, что СССР 17 сентября 1939 года напал на Польшу и соответственно, сделал невозможным последующее сопротивление нацистской Германии.

По мнению Пшилебского, решающий вклад в окончание войны «внес не Советский Союз, а западные союзники».