Щельцин призвал россиян самостоятельно оценивать безопасность онлайн-сервисов

Москва, 12 февраля. Количество онлайн-сервисов, обрабатывающих данные россиян и имеющих доступ к конфиденциальной информации, будет только расти, поэтому очень важно самостоятельно оценивать их безопасность. Об этом заявил в среду журналистам генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Давая приложению доступ к своей кредитной карте, нужно понимать, что рано или поздно оно может воспользоваться этими данными», — выразил уверенность эксперт.

По словам специалиста, приложение может запомнить персональные данные вне зависимости от того, ставит ли пользователь галочку для их сохранения, пишет Nation News.

Щельцин посоветовал проанализировать необходимость установки того или иного сервиса или приложения, чтобы обезопасить себя в будущем.

«Все права по нераспространению данных пользователя пока чисто номинальные. Случаев, когда удавалось проследить утечку данных, очень мало, поэтому лучший совет: задумайтесь, а нужен ли вам тот или иной сервис», — резюмировал он.

Ранее эксперты Microsoft и РОЦИТ оценили мировой уровень киберугроз за прошлый год. Оказалось, что в РФ почти 80% пользователей в возрасте от 19 до 35 лет сталкивались с интернет-рисками.