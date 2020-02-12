Цивилев назвал преимущества переезда ОСК в Петербург

Санкт-Петербург, 12 февраля. Петербург станет пилотом среди российских регионов в области судостроения. Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Северную столицу имеет несколько преимуществ, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Цивилев стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

Парламентарий рассказал, что Петербург будет пилотной моделью для российских городов в области судостроения. По словам депутата, во-первых, переезд в Петербург позволит ОСК снизить затраты, это продиктовано близостью к контрагентам.

«Второе — важно не железо, не двигатели и ракеты, а человеческий капитал. В Петербурге лучше и дешевле, много выходцев из Военно-морского флота, много профильных вузов», ― приводит слова Цивилева корреспондент Федерального агентства новостей.

Еще одним преимуществом переезда в Петербург является концентрация в городе контрагентов, которые занимаются проектированием, выработкой техрешений, отметил депутат. Кроме того, в Петербурге сосредоточены проектанты ВМФ.

«Мы понимаем, что правит миром экономка. Для России выгодно, чтобы предприятия переехали в Петербург. Для нас важно, что ОСК, как и Крым вернулся, в родную гавань», ― подытожил Цивилев.

Участие в пресс-конференции также принял советник председателя Совета директоров Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Андрей Кибитов. Он рассказал, что в Петербург переедет 300 человек, порядка 100 сотрудников останутся в Москве. Речь идет о переезде департамента военного кораблестроения, технического развития и IT.