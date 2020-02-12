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«Нежный редактор» Мингалимова объяснила меркантильный взгляд девушек на отношения

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«Нежный редактор» Мингалимова объяснила меркантильный взгляд девушек на отношения

Москва, 12 февраля. Женщины будут продолжать надеяться на финансовую поддержку со стороны мужчин до тех пор, пока родители не прекратят внушать девочкам, что главное в жизни — удачно выйти замуж. Такое мнение выразила автор YouTube-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова.

Ранее ресурс «Работа.ру» выяснил, что для представительниц прекрасного пола успешная карьера является одним из самых значимых критериев при выборе партнера. Ответы мужчин показали обратное: большинству не важны достижения возлюбленной на работе.

Мингалимова считает, что в меркантильном взгляде девушек на отношения виноваты родители и их воспитание.

«Прекратится это ровно тогда, когда родители перестанут внушать девушкам, что их жизнь зависит от мужа, а они сами могут быть успешными, и брак будет ассоциироваться с прекрасными взаимоотношениями и любовью», – объяснила блогер в интервью изданию «Слово и Дело».

«Нежный редактор» Мингалимова объяснила меркантильный взгляд девушек на отношения

Примечательно, что с годами ситуация практически не меняется. Еще в 2018 году «Левада-центр» выяснил, что россиянки больше всего ценят в противоположном поле ум и умение зарабатывать. Порядочность мужчин оказалась лишь на третьем месте.

Психологи советуют влюбленным присматриваться к избранникам, в особенности перед вступлением в брак. По их словам, нужно понять, не идет ли речь о нездоровых отношениях. Обратить внимание они рекомендуют на поведение партнера во время ссоры, проявления ревности и попытки контролировать каждый шаг.

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Источник: Слово и Дело
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