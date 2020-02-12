Американские военные застрелили подростка на севере Сирии

Дамаск, 8 февраля. Военные США убили 14-летнего курдского подростка в районе поселка Харбат-Хамо в сирийской провинции Хасека, неподалеку от города Камышлы. Огонь по мирным жителям солдаты США открыли из-за того, что мирные жители этого города заблокировали дорогу американской технике.

Всего в колонне было шесть автомобилей. Три из них — БТР. Местные жители не давали им проехать, тогда американцы стали стрелять по людям. Жертвой перестрелки стал 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад. Курды же отбили у американцев два автомобиля. В итоге те скрылись на оставшейся технике, уточняет Warjournal.

Как отмечает спецкор Федерального агентства новостей Аббас Джума, местные оппозиционные СМИ ведут свою информационную войну и принципиально не напишут, что конфликт случился между сирийцами и американцами, а преподносят случившееся, как «столкновения между сторонниками режима и американскими силами на северо-востоке Сирии».

Местный корреспондент Мухаммад Хасан в свою очередь отмечает, что данные об убитом местном жителе разнятся — кто-то утверждает, что он был вооружен, кто-то, что был просто мирным обывателем.

Напомним, военные США находятся в Сирии незаконно. Власти САР не просили их о помощи в борьбе с террористическими группировками. Однако Штаты игнорируют требования Дамаска покинуть страну и продолжают находиться на территории САР под предлогом борьбы с бандформированиями и террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1, хотя на самом деле занимаются воровством сирийской нефти в Заевфратье. Вывода американских войск с Ближнего Востока добиваются также и Иран, и Ирак. Эксперты сходятся во мнении, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) становится все более актуальным.

1 Организация запрещена на территории РФ.