Эксперты назвали причины заявлений США о российских ЧВК в Ливии

Американское руководство увеличивает военную активность в Африке и, в частности, в Ливии, заявляя, что именно Россия препятствует операциям США в Северной Африке. При этом свое присутствие, в том числе и через частные военные компании (ЧВК), на территории другого суверенного государства Пентагон оправдывает российскими наемниками, которые якобы присутствуют в Ливии. С аналогичными заявлениями выступает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пытающийся оправдать свое вмешательство во внутриливийские дела.

В Пентагоне отметили, что американские ВС совместно с силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии проводят контртеррористические операции за пределами Ливии. Кроме того, США усиливают свое военное присутствие в регионе, перенаправляя туда свои силы — ранее «Голос Америки» сообщал, что Вашингтон перебросил к ливийским границам войска, которые базировались в Сомали.

«Вооруженные силы США проводят контртеррористические операции за пределами Ливии в координации с Правительством национального согласия (ПНС)», — говорится в официальном докладе.

Наряду с этим Вашингтон настаивает на том, что в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», и численность ее бойцов постепенно увеличивается. Заявления об этом неоднократно опровергались на официальном уровне. Москва обращает внимание международной общественности на тот факт, что ООН не обнаружила каких-либо свидетельств присутствия российских наемников в Ливии.

Накануне стало известно о переговорах американских ЧВК с лидером ПНС Файезом Сарраджем. Речь идет о Jones Group International (JGI), делегация которой ранее прибыла в Триполи. Стороны обсудили взаимное сотрудничество в военной сфере, а также в области безопасности. Участники переговоров условились продолжить укреплять совместные программы с США, а также сообща вести работу против угрозы терроризма.

Компания JGI подтвердила свое намерение принять активное участие в реформировании военного и силового секторов в Триполи, которое, как известно, проводится в рамках контракта, подписанного с ПНС в октябре 2019 года. Сумма соглашения составляет несколько миллионов долларов. В JGI сообщают, что работа компании ориентирована на реинтеграцию сил, обеспечивающих защиту Триполи, признаваясь, что, по сути, они представляют собой вооруженные бандформирования.

Юридическим партнером JGI выступает фирма Dentos. В ее задачи входит консультирование ПНС по вопросам размораживания иностранных активов Ливийского инвестиционного управления, совместная работа началась в конце минувшего года.

В США не хотят открыто говорить о своем вмешательстве в ливийский конфликт, вместо этого акцент делается на то, чтобы оправдать его. Именно здесь на передний план и выходят заявления о ЧВК «Вагнера». Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», рассказал о тактике, которую американская и турецкая стороны применяют в Ливии.

«Они пытаются скрыть сразу несколько действий. То, что ПНС, несмотря на красивое название, на самом деле является группировкой террористического характера, которая используется США и Турцией для реализации их интересов в Ливии. При этом само ПНС действует против интересов ливийского народа, об этом заявляли и на уровне старейшин страны. Заявления о российских наемниках Вашингтон и Анкара используют для оправдания своего присутствия, чтобы скрыть под этим присутствием механизмы по разграблению ливийских ресурсов. А также для поддержания нестабильности как в Ливии, так и в странах региона (Тунисе и Алжире. — Прим. ФАН), и чтобы организовать скрытый поток боевиков в Европу для реализации там своих задач, распространения там терроризма. США и Турция хотят протолкнуть эти идеи, легитимизировать их, пытаясь сделать это путем обвинения России», — подчеркнул он.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отмечает, что США любыми способами пытаются вернуть свое влияние в Африке и на Ближнем Востоке, поэтому Вашингтон все чаще прибегает к информационным вбросам о РФ. Кроме того, он добавил, что таким образом США пытаются дистанцировать Россию от Турции.

«Ливия, Сирия, Ближний Восток — там успех России, в нее поверили все арабские государства. Разве с этим могут согласиться США? Вот они и разворачивают в этих регионах подобного рода проекты. При этом эти проекты совпадают с высказываниями Эрдогана. А сейчас появился такой повод, чтобы вместе взять и обвинить Россию, дистанцировать Турцию от России как раз на основе ближневосточных конфликтов. Так что очень выгодная ситуация, чтобы информационно развернуть «наступление» против РФ. А поводы найдутся — видите, и в Ливии они наших специалистов, которые находятся в коммерческих структурах безопасности [нашли]. Они нас пытаются обвинить и в ударах якобы по Сирии», — пояснил Кошкин.

В завершение он добавил, что США заинтересованы в продолжении конфликта в Ливии, поэтому соответствующая политика будет продолжена.