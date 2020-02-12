Посол РФ в Кабуле оценил вероятность вывода военных США из Афганистана

Москва, 12 февраля. Вывод из Афганистана американских военных должен пройти так, чтобы любые негативные последствия для этой страны и всего региона в целом были полностью исключены, считает посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.

Ранее стало известно, что США собираются вывести из Афганистана примерно треть своих военных. Мантыцкий напомнил, что этот вопрос обсуждается с талибами в Дохе (в столице Катара расположен офис запрещенного в РФ движения «Талибан»1. — Прим. ФАН)

«Полагаем, развитие ситуации в Афганистане в постконфликтный период не в последнюю очередь будет зависеть от американо-талибских договоренностей», — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что обстановка в республике по-прежнему остается напряженной. Правительственные силы Афганистана противостоят талибам: боевики захватили значительные территории страны и ведут наступление на крупные города. Кроме того, усиливают свое влияние террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

«Вооруженная оппозиция контролирует почти половину афганской территории. При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на Афганские национальные силы безопасности и натовские контингенты», — пояснил посол.

При этом ситуацию усугубляет низкий уровнем подготовки афганских силовых структур.

«К сожалению, они не в состоянии эффективно вести контртеррористическую борьбу без поддержки со стороны США и их союзников», — подчеркнул Мантыцкий.

Напомним, «победоносная» и «краткосрочная» операция США началась в Афганистане еще в 2001 году под предлогом борьбы с «Аль-Каидой»1 (запрещена в России) и для поимки Усамы бен Ладена. Прошло уже 19 лет, террористов в республике стало только больше, а жизнь простого населения только ухудшилась.

При этом со времени вторжения и оккупации Афганистана войсками США и их союзниками количество потребителей героина в США выросло более чем в 25 раз, превысив 4,5 миллиона человек. Один из исследователей этой проблемы, независимый американский журналист Тимоти Гусман ранее справедливо отмечал: «Кому принадлежат самолеты и корабли, которые в первую очередь перевозят 90% мирового героина из Афганистана в остальной мир? Это точно не талибы».

Отметим, что вывода войск США с Ближнего Востока добивается не только Афганистан, но также Иран, Ирак и Сирия. Из-за политики Белого дома, активно практующего вмешательство в дела других стран, призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) становится все более актуальным в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.