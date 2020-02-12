Крикнувший «Жизнь ворам» тюменский следователь объяснил свой поступок

Тюмень, 12 февраля. Сотрудник Следственного управления СК РФ по Тюменской области Рафик Аглиуллин прокомментировал недавний скандал, который разразился, когда он праздновал вместе с коллегами свое повышение.

Мужчина выложил в Instagram ролик, где во время банкета он неожиданно выкрикивает «Жизнь ворам!» и «АУЕ». Обе фразы популярны у людей, имеющих отношение к криминальному миру. Автор ролика рассказал, что на праздновании повышения присутствовали прокурор и судья. Данное видео вызвало широкий общественный резонанс. Сам Аглиуллин объяснил свой странный поступок тем, что находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку «АУЕ, жизнь ворам!». Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Они сделали замечание и выгнали. Был выпивший, нес шутки неуместно! Извиняюсь перед сотрудниками полиции!» — цитирует следователя KP.ru.

Отметим, что региональное управление Следственного комитета начало служебную проверку по данному факту. Скандал произошел в ресторане грузинской кухни, где силовики отмечали повышение Аглиуллина. 32-летний сотрудник СК РФ получил звание майора. Примечательно, что следователь прежде уже попадал на страницы газет, однако преимущественно за свои служебные и спортивные достижения (Аглиуллин с детства увлекается единоборствами, регулярно участвует в турнирах и даже занимает призовые места). Местные СМИ характеризуют силовика, как добросовестного и трудолюбивого сотрудника.