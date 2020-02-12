Импортозамещение в сфере IT поможет в борьбе с глобальным контролем США

Разведка США имела и имеет возможность свободно собирать данные о миллиардах пользователей различных сервисов и программ по всей планете. Поэтому любая страна, желающая реального суверенитета, должна провести огромную работу по защите своих коммуникаций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Слежка ЦРУ

На протяжении десятилетий ЦРУ считывало зашифрованные сообщения союзников и противников. Как сообщает The Washington Post, на протяжении более чем полувека правительства всех стран мира доверяли одной компании хранить в тайне сообщения своих шпионов, солдат и дипломатов. Компания Crypto AG создала машины для кодирования сообщений американских войск во время Второй мировой войны. Она была доминирующим производителем устройств шифрования на протяжении десятилетий, перемещая волны технологии от механических передач до электронных схем и, наконец, кремниевых чипов и программного обеспечения.

Швейцарская фирма заработала миллионы долларов, продавая оборудование более чем в 120 странах мира уже в 21 веке. Его клиентами были Иран, страны Латинской Америки, Индия и Пакистан и даже Ватикан. Но никто не знал, что Crypto AG тайно принадлежал ЦРУ и секретно сотрудничал с западногерманской разведкой.

Операция, известная сначала под кодовым названием «Тезаурус», а затем «Рубикон», входит в число самых дерзких в истории ЦРУ.

«Это был разведывательный переворот века. <…> Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за привилегию иметь свои самые секретные сообщения, которые в итоге были прочитаны двумя (возможно, и пятью или шестью) иностранными государствами», — говорится в заключении доклада ЦРУ.

Начиная с 1970 года, ЦРУ и АНБ контролировали почти каждый аспект криптооперации, которая имеет отношение к современному шпионажу. Его охват и продолжительность помогают понять, как Соединенные Штаты развили ненасытный аппетит к глобальной слежке, которая была выявлена в 2013 году Эдвардом Сноуденом.

Глобальный контроль США

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, обнародование информации о таком масштабном проекте, как «Рубикон/Тезаурус» — это очередной удар и по репутации американских спецслужб и властей, и повод для мер в области обеспечения безопасности коммуникаций, и повод для глобальных выводов о свободе и ее границах в современном мире.

«Разоблачения Сноудена уже разрушили многие мифы о приватности и безопасности. Разведка США имела и имеет возможность свободно собирать данные о миллиардах пользователей различных сервисов и программ по всей планете. Обнародование таких данных нанесло серьезный репутационный ущерб американским властям, но глобально ничего не изменилось. И шпионские алгоритмы, и программы, и оборудование, в которые они внедрены, продолжают использоваться», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт обратил внимание, что одним из ответов на вопрос о причинах такой ситуации и является информация о проекте «Рубикон». Доступ ко всей переписке правительств многих стран мира обеспечивал США огромное преимущество в информационной сфере, давал возможность упреждающего реагирования на большинство кризисных для Вашингтона ситуаций. Американцы таким образом сосредоточили в своих руках контроль над потоками информации как внутри общества, так и правительственных структур большинства государств планеты.

«Это и есть глобальный контроль над миром, и даже без учета других возможностей США, финансово-экономических, военных и культурных, он был бы устрашающим и практически тотальным. История фирмы Crypto учит тому, что любой стране, желающей реального суверенитета, предстоит провести огромную работу по защите своих коммуникаций, а также жизни общества, от назойливых попыток их контролировать. Импортозамещение оборудования, технологий и стандартов — это необходимое условие реальной независимости, что крайне актуально для России», — заключил Сергей Простаков.

ЦРУ не откажется от своих привычек

По словам политического аналитика Владимира Соловейчика, то, что ЦРУ США не одно десятилетие занималось электронным шпионажем, считывало зашифрованные сообщения не только потенциальных противников, но и своих союзников по НАТО, говорит само за себя. То, что об этом открыто пишут американские СМИ и не отрицают должностные лица в американской власти, — тоже. Очевидно, что в данной ситуации ЦРУ не откажется от десятилетиями приобретенных привычек.

«Да и было бы трудно надеяться на то, что в ЦРУ все разом раскаются в содеянном и станут «белыми и пушистыми» — это шпионское ведомство со своими специфическими задачами. Радиоэлектронный шпионаж, в том числе и против российских граждан и учреждений, будет продолжен», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт подчеркнул, что России необходимо повысить уровень защиты в тех отраслях связи и телекоммуникаций, которые могут быть подвержены американским хакерам из ЦРУ. Путь к этому один: импортозамещение в данной сфере, создание и внедрение на практике операционных систем и систем безопасности, которые, как минимум, затруднят проникновение со стороны ЦРУ и тех, кто с ним так или иначе связан. Другого пути в данном вопросе нет, уверен аналитик.