Первый президент Украины поддержал продажу воды в Крым

Киев, 12 февраля. Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал идею киевских властей продавать воду в Крым.

«Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», ― заявил Кравчук в эфире телеканала Newsone.

Экс-глава Украины подчеркнул, что Россия закрепила полуостров в своих законах, поэтому речь не идет о жесте доброй воли. Однако коммерческие отношения с РФ возможны, добавил Кравчук.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85 процентов. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов заявил, что поставка воды в Крым, которую Киев прекратил еще 2014 году, могла бы значительно пополнить казну. Аристов привел в пример ситуацию с Израилем: Тель-Авив продает воду Палестине.

В Кремле отреагировали на предложение Украины о поставках воды в Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения о дополнительном водоснабжении, на коммерческой или иной основе, могут быть рассмотрены.