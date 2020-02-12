Водонаева нашла поддержку в соцсетях после слов о «рожающем быдле»

Москва, 12 февраля. Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала вызов в полицию из-за скандального поста о получателях материнского капитала.

Ранее стало известно, что слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию с требованием проверить скандальные высказывания телеведущей Алены Водонаевой о «рожающем быдле». Позднее Водонаеву вызвали в отделение полиции для дачи пояснений.

«Когда получила бумагу где-то закралась мысль... что это шанс. У меня же есть мечта и при сложившейся ситуации она легко может сбыться и здравствуй песня «Беверли Хиллз» — Зиверт, я полетела! Всегда считала чудиками людей, которые жертвуют мечтами и комфортом ради идеи или какого-то принципиального дела. И вот на одной чаше весов мечта, а на другом доверие и надежда многих людей. Завтра, я иду по приглашению», — написала Водонаева в своем Instagram.

Подписчики поддержали телеведущую, выразив восхищение ее «принципиальной позицией».

«Спасибо вам, за четкую, принципиальную позицию», — пишет stepanobolentsev.

«Поддерживаю!» — отмечает evgeniia.guts.

«Я просто восхищаюсь вами, вы молодец, достойны уважения! Другие дамы, только рекламой знамениты и сидением на одном месте, а вы своим высказыванием, всколыхнули всю страну», — пишет aleksandrivanov6217.

Напомним, в середине января Водонаева опубликовала скандальный пост на своей странице в Instagram. В своей публикации телеведущая отметила, что из-за введения маткапитала на первенца «быдло, которому вечно не хватает на бутылку», начнет рожать детей ради денег. Высказывания телеведущей вызвали негативную реакцию со стороны российской общественности.