Суд обязал Ваенгу заплатить штраф Пенсионному фонду

Санкт-Петербург, 12 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на певицу Елену Ваенгу, которая своевременно не внесла данные по отчетности и не сообщила о стаже своих сотрудников из ООО «Ваенга Мьюзик» за 2018 год. Об этом говорится в приказе арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В документе отражено, что в январе и мае 2017 года исполнительница нарушила сроки предоставления страхователем сведений по форме СЗВ-М, а позднее, в 2018 году, не предоставила соответствующие данные о стаже своих работников.

По итогам разбирательств суд встал на сторону истца и постановил взыскать с компании исполнительницы штраф в размере 12 тысяч рублей в пользу ПФР, а также тысячу рублей госпошлины.

Как пишет Nation News, это не первый случай взыскания с певицы подобных санкций. Из постановления арбитражного суда от 2012 года следует, что Ваенга несколькими годами ранее аналогичным образом не внесла необходимые данные в свою отчетность.

Представитель певицы заявил «Царьграду», что комментировать эту тему не будет. Телеканал сообщил, что пытался связаться по поводу ситуации с ПФР с самой Ваенгой. К моменту публикации исполнительница никак не отреагировала на сообщения.

Ранее сообщалось, что судебные приставы ищут российского эстрадного певца Стаса Михайлова, который, как выяснилось, имеет задолженности по нескольким штрафам. СМИ писали, что в апреле 2019 года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях, согласно которым, он не оплатил штрафы в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей.