Наследие «халифата»: тысячи жен и детей боевиков ИГИЛ вывезут из лагеря «Аль-Хол» в Ирак

На границе Иракского Курдистана и территорий, подконтрольных правительству в Багдаде, начали возводить лагерь для приема жителей печально известного лагеря «Аль-Хол». На строительство нового места содержания лиц, связанных с боевиками, не давали разрешения ни губернатор провинции, ни Палата представителей. В Ираке к такому «соседству» отнеслись крайне отрицательно, а в свете активизации «спящих ячеек» ИГ1 (ИГИЛ1, запрещено в РФ) на Найнавских равнинах подобный шаг может спровоцировать полноценное возрождение «халифата».

Ресурс KirkukNow сообщил, что тысячи жен и детей боевиков ИГ будут перемещены в новый лагерь беженцев в уезде Зуммар к западу от иракского Мосула, столицы ИГИЛ. Уезд Зуммар находится в округе Тельафар и является предметом территориального спора между Региональным правительством Иракского Курдистана в Эрбиле и центральным правительством в Багдаде. Кто возводит лагерь ― неясно. Всего планируется вернуть на родину до 32 тысяч иракских граждан.

Лагерь уже готов на 50%, строительство началось три месяца назад, и об этом никто не знал ― даже губернатор провинции Найнава. Член иракской Палаты представителей от провинции, Шерван Джамаль, заявил, что они «пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить ввод лагеря в строй, и собирают подписи депутатов».

Проблема лагерей с беженцами воспринимается иракским населением особенно остро. В сентябре прошлого года в Тикрите трое суток бушевали митинги против перемещения жен и детей боевиков ИГ в лагерь беженцев к востоку от города ― а тогда речь шла лишь о двух сотнях человек.

«Как можно жить, растить детей рядом с теми, кто уже в 7 лет называет окружающих кафирами (безбожниками. ― Прим. ФАН)?» ― справедливо вопрошают жители провинции.

Что иракские, что сирийские лагеря беженцев ― это рассадники экстремизма и терроризма. Дети с малых лет приучаются видеть вокруг еретиков и безбожников, женщины поддерживают связь со своими мужьями и ждут воцарения «халифата».

Издание Middle East Eye опубликовало интервью с 17-летним парнем, жившим в лагере беженцев под Мосулом. Его обвинили во вступлении в ряды ИГ, когда ему было 14 лет, и выйти на волю ему пока не светит. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в Ираке – 9 лет, а прокуратура не особо разбирается, кто горел желанием присоединиться к «халифату», а кому просто не повезло.

Ситуация как с лагерями беженцев, так и тюрьмами в Ираке плачевна. Попадают туда люди, «заметенные» во время протестов, подозреваемые в содействие «спящим ячейкам» и жители населенных пунктов, которые были под властью боевиков. Сидящие в тюрьмах проникаются идеями экстремизма и терроризма – и альтернативы у них нет, поскольку за время «отсидки» ненависть по отношению к правительственным структурам только крепнет, учитывая условия содержания.

На прошлой неделе в тюрьме Мухатта в курдском Эрбиле заключенные объявили голодовку, протестуя против нечеловеческих условий. Сообщения о том, что в иракских тюрьмах из-за антисанитарии, тесноты и плохого питания ежедневно умирают заключенные, появились в прошлом году. Ряд исправительных учреждений переполнен, в том же Киркуке в тюрьмах содержатся заключенные-арабы, которых курды отправили в застенки еще несколько лет назад, а живы они или нет, родственникам не сообщают. Ходят слухи о вводе в строй печально известной тюрьмы Абу Грейб, прославившейся своими кошмарными условиями, пытками и казнями и закрытой в 2013 году.

В этой связи расселение ИГИЛовских жен и детей в провинции Найнава ― это серьезный вызов безопасности в регионе. С прошлого года в округе Эль-Хадер к югу от Мосула участились нападения боевиков ИГ на позиции «Хашд Шааби». Террористы в минувшую пятницу опубликовали очередные фото казни местных жителей, уличенных в симпатиях к правительству. Так называемые «разведывательно-поисковые операции», которые проводит оперативное командование «Найнава» и подразделения «Хашд Шааби» к результатам не приводят: с каждой неделей нападений и обстрелов все больше.

Если же у боевиков появится еще и стимул в виде жен и детей, расселенных так близко от столицы «халифата», города Мосул, то это приведет к еще большему ухудшению обстановки в и так проблемной провинции.

Homines mortales, caliphate aeterna («Люди смертны, халифат ― вечен», лат.).

1 Организация запрещена на территории РФ.