Москва, 12 февраля. Накопленные резервы, в том числе превышающий 125 миллиардов долларов фонд национального благосостояния, гарантируют запас прочности экономики России, а текущие макропоказатели обеспечивают ее стабильность и снижают чувствительность к перепадам глобальной конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались итоги 2019 года, текущая ситуация в социально-экономической сфере и планы по наращиванию экономического развития страны.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов», — заявил Путин.

Он также отметил рост ВВП. По его словам, в 2019 году он составил 1,3%, в том числе в четвертом квартале (2,3%). При этом индекс промышленного производства увеличился на 2,4%.

Путин уточнил, что прошлый год запомнился сокращением инфляции до 3%, и по его итогам «на уверенно низком уровне» находится безработица — 4,6%.