Путин заявил о необходимости обеспечить финансированием заявленные соцвыплаты

Москва, 12 февраля. Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием. Об этом в среду заявил во время совещания с членами Кабмина РФ президент России Владимир Путин.

«Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием», — сказал российский лидер во время совещания по экономическим вопросам.

Кроме того, глава государства распорядился запустить новый инвестиционный цикл, чтобы экономическая отрасль РФ в будущем году росла быстрее мировой. По его словам, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций должны составить не менее 5%, а лучше — 7%.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин во второй половине дня проведет совещание с членами Кабмина РФ касательно экономической ситуации в стране. Он уточнил, что в заседании будут участвовать премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник лидера РФ Максим Орешкин, руководитель Министерства энергетики России Александр Новак, а также министр финансов Антон Силуанов.