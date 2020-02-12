Суд подтвердил смерть экс-начальника УФСИН Свиридова после оглашения приговора

Москва, 12 февраля. Чертановский суд Москвы подтвердил сообщения о гибели бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова после оглашения приговора прямо в зале заседания.

«Он покончил с собой сразу после того, как судья Наталья Шабашева огласила назначенное наказание», — сообщили в пресс-службе суда.

Свиридову инкриминировали вымогательство в размере 10 млн рублей. Эту сумму, по данным следствия, он требовал у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима (наказание по данной статье УК РФ предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы).

Сейчас на месте происшествия работает полиция и следователи. Рядом с телом Свиридова было найдено его наградное оружие. Одним из главных вопросов, на которые предстоит ответить правоохранителям, является то, как он смог пронести пистолет в здание суда. Смерть Свиридова подтвердили и в московском ГСУ СК РФ. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.