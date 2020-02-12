Депутат Чепа объяснил, почему Зеленский не готов к новой встрече с Путиным

В офисе украинского президента Владимира Зеленского не готовятся к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Зеленскому сложно проводить новую встречу с Путиным и начинать обсуждать новые вопросы, потому что украинская сторона не выполнила свои предыдущие обещания по результатам встречи в «нормандском формате», уверен зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было», — рассказал журналистам глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Алексей Чепа в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Киев по итогам встречи в формате «нормандской четверки» взял на себя ответственность по урегулированию конфликта на юго-востоке страны.

«На предыдущей встрече говорили о каких-то шагах, которые должны были быть исполнены Украиной. На сегодняшний день эти шаги не выполнены. Украинская сторона не выполнила свои обещания, и очевидно, что им сегодня не очень много есть, чего сказать по этому вопросу», — подчеркнул Чепа.

Парламентарий считает необходимым проведение новой встречи Зеленского и Путина после того, как Киев продвинется в выполнении взятых на себя обязательств.

«Поднимать новые вопросы, не выполнив предыдущие [договоренности], на переговорах сложно. Понятно, что мы будем требовать выполнения Минских договоренностей. Зеленскому тяжело, и поэтому он избегает этой встречи», — заявил собеседник ФАН.

Руководство России, прежде всего, поддерживает тех, кто готов выполнять все условия Минских договоренностей, в отличие от других участников «нормандской четверки», объясняет депутат Госдумы.

«Все остальные члены переговоров как-то настаивают на исполнении ранее выработанных договоренностей», — добавил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут сотрудничать и торговать. По его словам, сегодня Киев концентрирует свои усилия на продвижении вопроса Минских соглашений. Он объяснил, что за минувшие шесть лет все, в особенности, украинцы, устали от сложностей.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что между президентами РФ и Украины установлен рабочий контакт. Главы государств провели телефонный разговор еще в середине июля прошлого года, через полтора месяца после вступления Зеленского в должность президента. В дальнейшем Зеленский и Путин неоднократно разговаривали по телефону. Отметим, что впервые украинский президент и российский лидер встретились в декабре на парижском саммите в «нормандском формате».

При этом недавно украинский президент заявил о позитивных результатах развития отношений с президентом России. По его словам, на данном этапе сформирован диалог, который привел к «некоторым чувствительным решениям».