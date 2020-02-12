Путин рассказал о росте ВВП России в IV квартале 2019 года

Москва, 12 февраля. ВВП России в IV квартале 2019 года выросла на 2,3%. Такие данные в среду озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

«О чем говорят последние статистические данные? По оценке, в прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, при этом в четвертом квартале его динамика увеличилась до 2,3%», — отметил он.

Отметим, что в целом за прошлый год экономика страны выросла на 1,3%, что соответствует прогнозу Министерства экономического развития. Речь идет о 109,362 трлн рублей. На рост ВВП повлияло увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств, рост розничной торговли, финансового сектора и конечного спроса.

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию Путин заявил, что темпы роста российской экономики должны быть выше мировых, а ежегодный прирост инвестиций должен составлять нее менее 5%, начиная с 2020 года. Долю инвестиций в ВВП нужно увеличить до 25% в 2024 года.

Таким образом, уже в 2020 году Россия может стать пятой экономикой мира. Более того, согласно прогнозам ИНП РАН, экономика Российской Федерации в 2020–2022 годах будет расти быстрее, чем американская и европейская.

Как отмечают эксперты, рост темпов ВВП до 3–4% в перспективе невозможен без повышения благосостояния населения. В 2020–2022 годах темпы прироста доходов граждан составят 1,3–2,2%.