Кравчук объяснил, почему Украине придется «терпеть» отсутствие Крыма

Украинское государство может вернуть под свой суверенитет Крым, только изменив саму Украину. С таким мнением в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выступил первый президент Леонид Кравчук.

Киевским властям необходимо принимать во внимание, что Россия не будет с ними обсуждать крымский вопрос.

«Давайте так. Мы должны быть взрослыми людьми. Если мы только заикнемся про Крым — заявление России однозначное: вопрос Крыма решен и Россия никогда не будет его возвращать», — с уверенностью сказал Кравчук.

Именно такую позицию занимает российское государство.

«Так они заявляют на уровне президента, на уровне министра иностранных дел. Тогда возникает вопрос: с кем мы должны вести переговоры, если россияне и слышать не хотят про Крым? То есть остается единственная возможность — терпение», — констатировал Кравчук.

Он считает, что Киеву необходимо прилежно работать над усилением основ государства.

«Когда Украина станет совсем другой по своему политическому, демократическому, экономическому, социальному статусу, станет другой, станет богатой, станет сильной — тогда снова для России возникнет вопрос Крыма», — полагает первый украинский президент.

По мнению Кравчука, Крым для России сейчас — это затратная, дотационная территория. «Крым требует больших денег. То, что делается сегодня в Крыму, не отвечает международным демократичным правовым стандартам: там преследуют крымских татар, используют в отношении них репрессии и так далее. Мир про это говорит», — заявил собеседник ФАН.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Ситуация вокруг полуострова стала поводом для западных стран ввести санкции против России, которые неоднократно расширялись и продлевались. Ранее Кремль назвал опасения относительно крымских татар «беспочвенными».

Полное интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.