Кремль отреагировал на предложение Украины о поставках воды в Крым

Москва, 12 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинских властей поставлять воду в Крым в обмен на восстановление контроля Киева над Донбассом.

«Крым – российский регион. Безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается его водоснабжение. Если есть какие-то предложения о дополнительном водоснабжении, на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов, а что касается Донбасса, это внутриукраинская проблема. Москва делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию, отметил представитель Кремля.

«Тему контроля за границей сначала нужно проговаривать с представителями ДНР и ЛНР. Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов», ― добавил Песков.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85 процентов. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов заявил, что поставка воды в Крым, которую Киев прекратил еще 2014 году, могла бы значительно пополнить казну.