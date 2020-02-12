Покупателей апартаментов и нежилых помещений защитят законом от банкротства застройщиков

Москва, 12 февраля. Участники долевого строительства, покупатели нежилых помещений и апартаментов получат законодательную защиту в случае банкротства застройщика. Как стало известно Федеральному агентству новостей, соответствующий закон внес в координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» депутат Алексей Кобилев. Предложение парламентария может изменить ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По данным ФАН, к Алексею Кобилеву обратились общественники и обманутые дольщики с просьбой разрешить проблему покупки нежилых помещений. Действующее законодательство при банкротстве застройщика защищает покупателей квартир, парковочных мест и даже кладовок, но владельцы апартаментов и нежилых помещений первых этажей в нем не предусмотрены, объясняет парламентарий.

При передаче «недостроя» новому подрядчику таких владельцев вынуждают оплачивать свою недвижимость заново или забирают ее. Сегодня закон перестает считать их возможными участниками строительства даже при зарегистрированном договоре долевого участия. У дольщиков юридических лиц и тех, кто купил нежилые помещения (все, что более 7 кв. м.) нет возможности заявиться в дело о банкротстве застройщика: они не имеют ни статуса «лица, участвующего в деле о банкротстве застройщика», ни статуса «участника строительства».

«Представляется несправедливым этот переход от «участника долевого строительства по Закону о долевом участии» со всеми правами на помещение до «участника строительства по Закону о банкротстве» с потерей юридических лиц и нежилых помещений более 7 квадратных метров противоречащий Конституции Российской Федерации, здравому смыслу и основам справедливости, — говорится в тексте документа. — Предлагается устранить это нарушение и предоставить участникам строительства равные права и доступ к своей собственности вне зависимости от их статуса и типа приобретенного помещения, приведя в соответствие Закон о банкротстве Закону об участии в долевом строительстве».

Брешь в законодательстве предлагают заполнить в тексте нового закона.

Сейчас «выпадают» из законодательства апартаменты для постоянного проживания, нежилые помещения первых этажей для маломобильных людей, спортивные залы, игровые комнаты, детские сады, розничные магазины, помещения для малого и среднего бизнеса — все, что можно расположить на нижних этажах строящихся домов.

«Обозначенные покупатели разных типов нежилых помещений приобретают данные помещения для личных целей, а предприниматели и юридические лица — для реализации общественно полезных задач и формирования комфортной городской среды», — говорится в тексте документа.

Автор законопроекта Алексей Кобилев предлагает урегулировать несколько проблем: определить юридический статус уже построенных нежилых помещений, сформировать правовые условия для восстановления нарушенных прав покупателей при банкротстве застройщиков. Новый правовой механизм передаст купленные помещения гражданам и предпринимателям после достройки дома вне зависимости от того, объявлен застройщик банкротом или нет.

По мнению Кобилева, законодательные новеллы позволят устранить несправедливость, улучшить качество общественных зон, защитить жилищные права граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

После фракционного одобрения законопроект будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.