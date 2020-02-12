Роспотребнадзор проверил троих вернувшихся из Китая омичей на коронавирус

Омск, 12 февраля. Троих омичей, которые вернулись из Поднебесной с симптомами ОРВИ, на всякий случай проверили на коронавирус. Признаки острой респираторной вирусной инфекции проявились у них спустя 14 дней после приезда. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в международном аэропорту «Омск-Центральный» продолжаются широкомасштабные работы по профилактике нового вируса. С начала 2020 года специалисты проверили 52 самолета, а также 8344 пассажира и членов экипажа.

Тепловизионный контроль проводят сотрудники Роспотребнадзора. Проверке подвергаются все пассажиры, которые прилетают в Омск из зарубежных стран.

«На 11.02.2020 проведено обследование 3 граждан РФ, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. Результаты исследований на наличие новой коронавирусной инфекции – отрицательные», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что благодаря работе специалистов удалось избежать массового проявления коронавируса на территории России. Официально зарегистрированы всего два случая, оба заболевших — граждане Китая.