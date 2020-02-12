Кремль прокомментировал идею расширить практику применения судов присяжных

Москва, 12 февраля. Тема расширения практики применения судов присяжных в России пока не стоит в повестке дня. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока окончательных решений нет, эта тема неоднократно фигурировала. Экспертная проработка продолжается. В целом тема расширения практики суда присяжных, распространение на более широкий круг дел фигурирует на повестке дня. Пока другого сказать не могу», — отметил он.

Ранее судья Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил распространить суд присяжных на большинство дел. В частности, на дела, касающиеся предпринимателей, на дела по особо тяжким преступлениям и на дела, затрагивающие гостайну. По его словам, российские суды имеют достаточно опыта, чтобы работать с участием присяжных заседателей.

На сегодняшний день присяжные рассматривают только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений — убийства, изнасилования, наркоторговля, участие в преступных сообществах и так далее.

Отметим, что далеко не все поддерживают инициативу Лебедева. Так, например, заведующий кафедрой уголовного процесса МГУ Леонид Головко считает расширение полномочий судов присяжных обычным популизмом. По его словам, еще «не просохли чернила на законопроектах о расширении полномочий суда присяжных до уровня районных судов от 2016 года, а в России уже задумались о новых изменениях».