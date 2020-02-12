Путин обсудит экономическую ситуацию с членами правительства РФ

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин 12 февраля проведет совещание с членами правительства, в ходе которого будут обсуждаться экономические вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент планирует провести совещание по текущим экономическим вопросам. Это целая серия регулярных совещаний», — пояснил он.

Песков также добавил, что участие в заседании примет глава правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник главы государства Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак, а также глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов и другие.