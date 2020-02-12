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Россия

Песков рассказал, как Путин отреагировал на продажу «икон» с его изображением

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Песков отреагировал на продажу «икон» с изображением Путина

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин не приветствует продажу «икон» со своим изображением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал представитель Кремля. 

В Сети появились сделанные в петербургском аэропорту «Пулково» кадры с «иконой» с изображением главы государства. По словам председателя коллегии адвокатов «Призывник» Аркадия Чаплыгина, сувенир продается «в одном наборе с иконой Николая и браслетом», стоимость составляет 79 тысяч рублей.  

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Источник: Федеральное агентство новостей
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