Песков рассказал, как Путин отреагировал на продажу «икон» с его изображением

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин не приветствует продажу «икон» со своим изображением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы», — сказал представитель Кремля.

В Сети появились сделанные в петербургском аэропорту «Пулково» кадры с «иконой» с изображением главы государства. По словам председателя коллегии адвокатов «Призывник» Аркадия Чаплыгина, сувенир продается «в одном наборе с иконой Николая и браслетом», стоимость составляет 79 тысяч рублей.