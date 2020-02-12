Путин не обсуждал с Сечиным вопрос менеджмента в «Роснефти»

Москва, 12 февраля. Тема менеджмента в «Роснефти» не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с Игорем Сечиным, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать письмо Сечина Путину, отправленное в конце 2019 года. В письме глава «Роснефти» просил отменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний.

«Что касается писем – мы традиционно их не обсуждаем. Служебную переписку мы никак не комментируем. Тема критериев оценки эффективности деятельности руководителей госкомпаний вчера не затрагивалась в ходе беседы», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне президент РФ провел встречу с главой «Роснефти». В ходе беседы Сечин напомнил, что в рамках исполнения поручений по реализации национальных проектов «Роснефть» обеспечит грузопоток по Северному морскому пути. Компания ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймырском полуострове с потенциалом ресурсной базы. Проект получил название «Восток Ойл», сообщил Сечин.

По словам главы «Роснефти», объем инвестиций в проект составит более 10 триллионов рублей. Реализация проекта «Восток Ойл» позволит увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно. Глава государства пожелал «Роснефти» успехов в реализации проекта.