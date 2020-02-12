Порошенко рассказал о «самой ужасной ночи» в своей жизни

Киев, 12 февраля. Пятый президент Украины Петр Порошенко раскрыл подробности процесса подписания 12 февраля 2015 года вторых Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом экс-глава станы написал в своем Telegram-канале.

Порошенко назвал ночь переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также тогдашним главой Елисейского дворца Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель «самой ужасной в своей жизни». По его словам, задача минских договоренностей заключалась в прекращении войны в регионе.

«Ключевой задачей «Минска-2» для нас было предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских», — рассказал глава фракции «Европейская солидарность».

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ — Минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Согласно договоренностям, все стороны в Донбассе обязаны прекратить военные действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус, однако так этого и не сделал.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения.