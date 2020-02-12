Сирия, 12 февраля. За январь в результате обстрелов и налетов боевиков в Идлибе погибли около 150 гражданских лиц. Американские военные застрелили сирийца недалеко от города Камышлы в Хасаке. Курдские радикалы провели рейды в деревне Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают осуществлять боевые вылеты у границы между Алеппо и Идлибом.

Соединенные Штаты: открыли огонь по жителям, попытавшимся перекрыть проезд для американского конвоя, недалеко от города Камышлы в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: провели аресты в населенном пункте Аль-Кибар северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили дополнительные подразделения в Алеппо для строительства блокпоста; готовятся к установке еще одного КПП на шоссе между городами Бинниш и Таум в Идлибе.

Провинция Алеппо

Ранее поступали данные о строительстве нового поста наблюдения ВС Турции в Западном Алеппо на трассе Аль-Атариб — Аль-Джина. В соответствии с данными телеканала Sky News Arabia, для его возведения в провинцию были передислоцированы дополнительные воинские подразделения.

Между тем интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что сирийская авиация продолжает атаковать опорные пункты исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, недалеко от границы между Алеппо и Идлибом. В то же время под ударом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты боевиков в районе населенных пунктов Аль-Фаудж и Аш-Шейх Али.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о возобновившихся рейдах курдских боевиков в северных районах Дейр-эз-Зора. «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели обыски в населенном пункте Аль-Кибар к северо-западу от административного центра провинции, в результате были арестованы несколько человек, которые, как утверждается, имеют отношение к деятельности «Исламского государства»1. Более подробная информация пока выясняется. Как известно, во время подобных задержаний под стражей по ложным обвинениям зачастую оказываются мирные жители призывного возраста, которых принудительно направляют в тренировочные лагеря курдских радикалов. Напомним, насильственная вербовка является одной из основных причин недовольства жителей, проживающих в зонах оккупации «демократических сил».

Провинция Идлиб

Поступают данные о том, что Турция намеревается установить еще один контрольно-пропускной пункт в Идлибе. Информационный портал Masar Press Agency передает, что турецкие вооруженные силы ведут работу в районе населенных пунктов Бинниш и Таум к северу от Серакиба. Напомним, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что 12 турецких блокпостов, размещенных на границах демилитаризованной зоны по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября 2018, перешли под контроль правительственных войск.

Стало известно, что в результате обстрелов и атак со стороны исламистов, произошедших в прошлом месяце в регионе, были убиты порядка 150 гражданских лиц. Об этом сообщило информационное агентство Al Nour со ссылкой на данные, предоставленные военными штабами РФ и Сирии. Таким образом, наступление в Идлибе стало вынужденной мерой пресечения провокаций радикалов. Отмечается, что на проведение военной операции САА также подвигло ограничение боевиками доступа к гуманитарным коридорам. Как известно, исламисты уничтожали дороги, ведущие к пунктам пропуска, открывали огонь по пытавшимся приблизиться к ним сирийцам, а также угрожали семьям беглецов расправой.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что американские военнослужащие открыли огонь по мирному населению на окраине населенного пункта Харибат Аму к востоку от города Камышлы. В результате стрельбы один из сирийцев погиб. Местные активисты передают, что поводом для вооруженного конфликта для военных США стала блокировка жителями деревни проезда через один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА), расположенных в этом районе. Отмечается, что Соединенные Штаты намеревались осуществить переброску военной техники. Как известно, Вашингтон не перестает стягивать в восточные районы страны все новые конвои с подкреплениями для того, чтобы упрочить контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.