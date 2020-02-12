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Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

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Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия предложил России обменять воду для Крыма на Донбасс. Это предложение возмутило ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина и большинство гостей его студии.

Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

«Все начинается с таких ребятишек, у которых отсутствует стыд. Они начинают демонстрировать собственную свободу. Вот такие, как Арахамия, тоже оттуда. Произошла полная моральная деградация политикума и общественности на Украине. В их мозгах это возможно. В голову нормальному человеку это не придет», — заявил лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Однако ему возразила украинская журналистка Янина Соколовская.

Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

«Он (Арахамия. — Прим. ФАН) ретранслирует то, что услышал на заседаниях президентской фракции. Если бы это говорил МИД, то сказано было бы примерно так: «Давайте мы сделаем первый позитивный шаг. Мы готовы поставить воду в Крым. А второй шаг — давайте восстановим энергоснабжение. А вы нам в ответ свой позитивный шаг», — сказала журналистка.

По ее словам, это новые тезисы команды Владимира Зеленского, которые надо «услышать и проанализировать». Соколовская также напомнила, что Зеленский и Арахамия пришли в политику из бизнеса, а потому торговаться для них — дело нормальное.

Услышав это, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «Зеленский хуже [его предшественника Петра] Порошенко».

Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

«Порошенко хоть говорил, что Россия — враг, с ним все было понятно. А Зеленский предлагает воду в обмен на Донбасс. Но мы людей на воду не меняем, — заметил парламентарий. — Ему пришла мысль в голову, он ее через рот достает, а мы ее тут обсуждаем».

При этом Минские соглашения так и не исполняются, подчеркнул Журавлев.

«Люди, которые такое предлагают, не понимают, с кем они торгуются и чем они торгуются. Это мне напоминает сцену из великого фильма «Выбор Софи», когда фашист, немецкий офицер — видимо, тоже бизнесмен в прошлом — подходит к женщине с двумя детьми в концлагере и просит ее выбрать, кого из детей оставить, а кого отправить в камеру. Это торг такого же уровня», — сделал вывод ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин.

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