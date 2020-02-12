Шейнин сравнил идею обменять воду для Крыма на Донбасс со сценой из фильма «Выбор Софи»

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия предложил России обменять воду для Крыма на Донбасс. Это предложение возмутило ведущего программы «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина и большинство гостей его студии.

«Все начинается с таких ребятишек, у которых отсутствует стыд. Они начинают демонстрировать собственную свободу. Вот такие, как Арахамия, тоже оттуда. Произошла полная моральная деградация политикума и общественности на Украине. В их мозгах это возможно. В голову нормальному человеку это не придет», — заявил лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Однако ему возразила украинская журналистка Янина Соколовская.

«Он (Арахамия. — Прим. ФАН) ретранслирует то, что услышал на заседаниях президентской фракции. Если бы это говорил МИД, то сказано было бы примерно так: «Давайте мы сделаем первый позитивный шаг. Мы готовы поставить воду в Крым. А второй шаг — давайте восстановим энергоснабжение. А вы нам в ответ свой позитивный шаг», — сказала журналистка.

По ее словам, это новые тезисы команды Владимира Зеленского, которые надо «услышать и проанализировать». Соколовская также напомнила, что Зеленский и Арахамия пришли в политику из бизнеса, а потому торговаться для них — дело нормальное.

Услышав это, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «Зеленский хуже [его предшественника Петра] Порошенко».

«Порошенко хоть говорил, что Россия — враг, с ним все было понятно. А Зеленский предлагает воду в обмен на Донбасс. Но мы людей на воду не меняем, — заметил парламентарий. — Ему пришла мысль в голову, он ее через рот достает, а мы ее тут обсуждаем».

При этом Минские соглашения так и не исполняются, подчеркнул Журавлев.