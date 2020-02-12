Кремль отреагировал на угрозы Эрдогана выгнать сирийскую армию из Идлиба

Москва, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обстановка по Идлибу продолжает вызывать обеспокоенность. Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Российские и турецкие представители будут продолжать контакты», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он анонсировал еще один телефонный разговор Путина и главы Турции. Прокомментировал Песков и резкие заявления Эрдогана по Идлибу (политик заявил, что турецкие военные вытеснят подразделения САА из зоны деэскалации. — Прим. ФАН)

«В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства», — напомнил Песков.

Он напомнил, что турецкая сторона взяла на себя обязательства развести и нейтрализовать различные группировки, однако они не сделали этого.

«Теперь мы с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по турецким войскам и нашим военным», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в ночь на 3 февраля военные Турции начали передвижение по Идлибской зоне деэскалации, не предупредив о своих действиях другие стороны. В итоге солдаты попали под обстрел, подразделения САА приняли их за террористов. Погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

Ситуация повторилась 10 февраля. В итоге пятеро военных ВС Турции погибли при артиллерийском ударе в сирийском Идлибе. Эрдоган пообещал Сирийской арабской армии возмездие. При этом Анкара продолжает поддерживать и контролировать некоторых боевиков в Идлибе.