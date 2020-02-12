Делегация Турции отправится в Москву для переговоров по Идлибу

Анкара, 12 февраля. Турецкая делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат напомнил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из РФ. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению», — сказал Чавушоглу.

В феврале турецкие подразделения дважды попали под обстрел в Идлибе: 3 и 10 февраля. В начале месяца турецкие военные начали перемещение, не предупредив об этом ни Россию, ни Сирию. После этого Анкара заявила об авиаударах по 40 целям в сирийской провинции, но Министерство обороны России не зафиксировало пересечения турецкими самолетами границы САР.

3 февраля Турция в результате случившегося потеряла четверых убитыми и девятерых ранеными, 10 февраля — пятерых убитыми и пятерых ранеными.

Добавим, Анкара поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Сирийские власти считают присутствие турецких военных на своей территории нелегальным и приравнивают действия Турции к военному вторжению.