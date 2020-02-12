Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Москва, 12 февраля. Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда в Москве. Источник Федерального агентства новостей подтвердил, что мужчина скончался.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. До заседания он находился под подпиской о невыезде.

Обвиняемый свел счеты с жизнью сразу после того, как судья объявила о решении заключить Свиридова под стражу на три года. По предварительным данным, у скончавшегося ранее была диагностирована четвертая стадия рака.