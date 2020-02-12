Очевидец рассказал, что могло стать причиной столкновения катеров в Таиланде

Бангкок, 12 февраля. Россиянин Владимир Вылегжанин, который последние 20 лет живет в Таиланде, рассказал, что могло стать причиной столкновений двух катеров, при которых погибли двое детей.

Мужчина владеет компанией, которая занимается организацией морских прогулок. В момент трагедии он сидел на побережье и видел, как столкнулись катера с туристами.

По его словам, на участке, где произошла трагедия, есть пространство для маневра. Непонятно, почему оба капитана не смогли избежать ЧП.

«В этом месте каждый раз происходят аварии, потому что тайские капитаны лихачат», — прокомметировал Вылегжанин, его слова передает телеканал «360».

В этом районе можно передвигаться только со скоростью девять километров в час, но капитаны не соблюдают правила.

Россиянин добавил, что крупные туристические операторы давят на организаторов морских экскурсий. Фирмам важно охватить, как можно больше туристов и заработать больше денег.

Поэтому тайские капитаны работают по жесткому графику. Зимой они почти не отдыхают и «снимают напряжение», употребляя наркотики. Россиянин не исключил, что ЧП 10 февраля, при котором пострадали 20 российских туристов, могло произойти из-за наркотиков.

Ранее омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что тела погибших мальчика и девочки доставят на родину не ранее, чем через 10 дней.