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Украина

Москаль раскритиковал безграмотность министра образования Украины

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Москаль раскритиковал безграмотность министра образования Украины

Киев, 12 февраля. Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль публично раскритиковал министра образования и науки Украины Анну Новосад и порекомендовал ей обратить внимание на ошибки в постах в социальных сетях.

Москаль в эфире украинского телевидения заявил, что возглавлять ведомство, обеспечивающее, помимо прочего, контроль за деятельностью учебных заведений, должен человек по меньшей мере грамотный.

«Вы министру образования скажите, что, если она пишет пост в Facebook, не надо делать 18 ошибок, она все же министр образования. (...) Букварь в школе не выучила», – констатировал он.

Одна из гостей студии, депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко оценила слова Москаля, отметив, что троллинг вышел «зачетный».

Москаль раскритиковал безграмотность министра образования Украины

Новосад заняла пост министра в августе прошлого года. Несмотря на степень магистра, она довольно часто допускает грамматические и пунктуационные ошибки в сообщениях. На них обращают внимание не только интернет-пользователи, но и политики.

Например, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Новосад должна уйти в отставку. Однако, по его мнению, это вряд ли произойдет, поэтому образование и науку на Украине ждет незавидное будущее.

Недавно Новосад пожаловалась на низкую министерскую заработную плату (36 тысяч гривен), а затем приобрела квартиру в Киеве за 944 тысячи гривен.

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Источник: Телеканал ZIK
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