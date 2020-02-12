Москаль раскритиковал безграмотность министра образования Украины

Киев, 12 февраля. Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль публично раскритиковал министра образования и науки Украины Анну Новосад и порекомендовал ей обратить внимание на ошибки в постах в социальных сетях.

Москаль в эфире украинского телевидения заявил, что возглавлять ведомство, обеспечивающее, помимо прочего, контроль за деятельностью учебных заведений, должен человек по меньшей мере грамотный.

«Вы министру образования скажите, что, если она пишет пост в Facebook, не надо делать 18 ошибок, она все же министр образования. (...) Букварь в школе не выучила», – констатировал он.

Одна из гостей студии, депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко оценила слова Москаля, отметив, что троллинг вышел «зачетный».

Новосад заняла пост министра в августе прошлого года. Несмотря на степень магистра, она довольно часто допускает грамматические и пунктуационные ошибки в сообщениях. На них обращают внимание не только интернет-пользователи, но и политики.

Например, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Новосад должна уйти в отставку. Однако, по его мнению, это вряд ли произойдет, поэтому образование и науку на Украине ждет незавидное будущее.

Недавно Новосад пожаловалась на низкую министерскую заработную плату (36 тысяч гривен), а затем приобрела квартиру в Киеве за 944 тысячи гривен.