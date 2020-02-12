Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе. События дня. ФАН-ТВ

Разговор Путина и Эрдогана Ситуация в Идлибе стала главной темой телефонного разговора президентов Турции и России. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили урегулирование сирийского конфликта. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны отметили, что все договоренности, которых они достигли в Сочи, не должны сойти на нет. Однако в последнее время тон президента Эрдогана часто меняется. Анкара не прекращает делать на территории Сирии несогласованные шаги. Турецких военных сирийцы принимают за боевиков и наносят удары. Без ответа Анкара их не оставляет и сыплет в сторону Дамаска новыми обвинениями.

Брифинг Ермака Прекращение войны в Донбассе — задача номер один для Украины. Такое заявление сделал руководитель офиса президента страны Андрей Ермак. На брифинге в новой должности он выступил впервые. Как отметил юрист, Украина готова выполнить все обязательства, которые достигла на последнем саммите «нормандской четверки». Однако, как отмечают некоторые эксперты, пока Киев бездействует и ближайшая встреча глав России, Германии, Франции и Украины может сорваться. Напомним, накануне Владимир Зеленский уволил с должности Андрея Богдана, руководителя офиса президента. На его место пришел Андрей Ермак. По мнению специалистов, взгляды на политику у Богдана и Ермака разные. Возможны некоторые изменения в политических мнениях.

Взрывы в Нидерландах Опасные посылки. В двух почтовых отделениях Нидерландов прогремели взрывы. ЧП произошло утром в Амстердаме и городе Керкраде. Об этом в сети сообщили представители полиции. К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте работают правоохранители. По предварительной версии, взрывчатка находилась в посылках. В последний месяц такие опасные бандероли доставляли в различные компании Нидерландов. К счастью, ни одна из них не сдетонировала. Кто отправляет столь опасную почту и для чего? Полиции предстоит это выяснить.