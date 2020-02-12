Одесские власти уличили в сокрытии памятников Ленину и Котовскому

Одесса, 12 февраля. Власти Одесской области заподозрили в сокрытии памятников Ленину и Котовскому. С таким обвинением в адрес чиновников выступило руководство южного отделения украинского института национальной памяти.

Представители института заявили, что намерены провести расследование и выяснить, почему в регионе не завершили процесс декоммунизации. В организации считают, что это настоящий скандал.

«Институт намерен изучить вопрос возможного нахождения в Болграде одного из памятников Ленину, который местные власти скрывают от государства», – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, по данным института, в Арцизе местные власти до сих пор не снесли памятник Карлу Марксу, а просто заменили табличку на монументе и теперь выдают Маркса за болгарского поэта Христо Ботева. Еще один «вопиющий» случай был зафиксирован в городе Подольск (бывший Котовск). Там власти не только не снесли, а наоборот — отремонтировали «пропагандистский» склеп-мавзолей Григория Котовского.

«Местная власть давно должна была перезахоронить их, а само сооружение можно избавить от коммунистических символов и использовать в туристических целях», — добавили в пресс-службе института.

Помимо этого, в том же Подольске до сих пор не снесены два бюста коммунистическому деятелю Самборскому.

Рекомендации срочно исправиться институт нацпамяти адресовал и Фонтанскому сельсовету Лиманского района, где на памятном обелиска в центре села до сих пор не демонтировали серп и молот. Отдельно сотрудники организации отметили, что хотя власти Подольска, Арциза и Ананьева переименовали улицы, но не учли при этом имена борцов за независимость Украины.

Напомним, в начале февраля глава украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил провести «креативную» декоммунизацию, смысл которой в том, что перекрашивать и по-новому «преображать» советские памятники. Политолог Армен Гаспарян тогда заявил, что этим могут заниматься только дикари.