Польша запросила у «Газпрома» данные для расследования против «Северного потока — 2»

Варшава, 12 февраля. Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил данные у российского «Газпрома» для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается в проспекте к еврооблигациям российской компании.

По имеющимся данным, в середине прошлого месяца «Газпром» получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом сведений и документов для проведения расследования.

Антимонопольное ведомство республики в мае прошлого года предъявило «Газпрому» и пяти партнерам по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны по причине спонсирования возведения трубопровода. В ноябре регулятор сообщил, что оштрафовал одно из крупнейших энергетических предприятий Европы Engie на сумму около 45 млн долларов за непредоставление данных, необходимой для расследования.

Напомним, против «Северного потока — 2» выступают американские власти, которые стремятся продвигать на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), а также Украина, прибалтийские республики и Польша. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в декабре ввел санкции против «Северного потока — 2», потребовав от ведущих прокладку предприятий незамедлительно прекратить строительство.